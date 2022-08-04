Американский телеведущий исключил выдвижение Байдена на выборах 2024 года

Демократическая партия Соединенных Штатов не даст действующему президенту Джо Байдену избираться на еще один срок в 2024 году. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Карл Роув.

«Демократы покончили с президентом Байденом. Демократы не настолько глупы, чтобы выдвигать кого-то в возрасте 82 лет, кто уже с трудом может связать два предложения», — сказал он в эфире.

Ведущий предположил, что демократы найдут нового лидера, с которым страна бы двигалась вперед.

Накануне экс-глава городского совета Нью-Йорка, демократ Эндрю Стайн в своей статье для журнала New York Post написал, что Байден не выполнил предвыборных обещаний и поставил Штаты в тяжелое положение. В связи с этим главе Белого дома нужно уйти в отставку.у.

Ранее еще один сотрудник Fox News — политический обозреватель Fox News Такер Карлсон — заявил, что Байден виновен в развязывании конфликта между Украиной и Россией.