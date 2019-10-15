Американский телеканал показал фейковое видео атаки Турции в Сирии

«Это видео демонстрирует военную бомбардировку Турции курдов в сирийском приграничном городе», — утверждал в ведущий World News Tonight Том Ламас.

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Речь шла о боях которые проходили в сирийском Эт-Теллье-эль-Абьядре. Боевые действия там действительно были, но мощные взрывы на кадрах были сняты совсем не там.

Первыми разоблачили фейк пользователи Сети. Они узнали в показанных кадрах военное шоу, которое проходило в 2017 году на полигоне Knob Creek в штате Кентукки (США). Ролик был опубликован на YouTube и носил говорящее название: «Ночная стрельба на Knob Creek в 2017 году».

После инцидента представители телеканала заявили, что сожалеют о совершенной ошибке. Как именно фейковый ролик появился в эфире, сотрудники не объяснили.

Военная операция под названием «Источник мира» началась на севере Сирии 9 октября. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ее целью является создание безопасной зоны на приграничных территориях для сирийских беженцев. Турецкая армия должна освободить зону от курдских формирований и боевиков.