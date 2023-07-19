Мир 19 июля 2023, 22:11 Американский танк Abrams попал в аварию в Австралии ABC: шесть человек пострадали в ДТП с участием американского танка Abrams в Австралии Википедия

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Авария с участием американского танка Abrams, который должен был использоваться в военных учениях, произошла в Австралии. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщил телеканал ABC.

«Когда на место прибыла полиция, три автомобиля загорелись, еще четыре получили серьезные повреждения», — заявили журналисты.

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По данным телеканала, шесть человек доставили в больницу после столкновения семи автомобилей, в том числе полуприцепа с американским танком.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз уточнил, что американский танк перевозили на грузовике из порта Гладстон на военный полигон Шоулуотер-Бэй.

По словам старшего сержанта местной полиции Хеди Фаррелл, эксперты уже начали расследование обстоятельств аварии. Также она уточнила, что этот участок дороги не является особо опасным.

Ранее в Германии столкнулись несколько бронированных военных автомобилей США, в результате чего пострадали семь военнослужащих, сообщал RT.