Американский священник призвал евреев извиниться за убийство Иисуса

Американский священник в лице лейтенанта Риверы из Северной Каролины заявил, что евреи должны извиниться за распятие Иисуса Христа. Такие слова прозвучали в его пасхальной проповеди.

По данным The Jerusalem Post, подразделение Washington Headquarters Services предоставляет административные услуги американским военным. Проповедь лейтенанта была размещена на сайте ведомства.

«Иисус жил. Вы убили его. Бог воскресил его. Мы его видели. Извинитесь», — говорилось в речи.

Издание объяснило, что американец опирался на отрывок из Нового Завета, где апостол Петр говорит иудеям об искуплении в смерти Иисуса Христа. Однако военный из США трактовал его таким образом, будто евреи должны извиниться за убийство Христа.

Художница из Красноярска Мария Гасанова создала живую картину с Иисусом. Свое творчество она опубликовала в Instagrаm. За это один недовольный подписчик пожаловался на нее в полицию. Мужчина увидел в ее творчестве оскорбление чувств верующих. Однако большинство пользователей одобрили ее перфоманс.