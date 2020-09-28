Американский суд заблокировал запрет на скачивание TikTok
Как сообщил Reuters, вступление в силу решения отложили до 23:59 27 сентября сам глава государства, после того как одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Если до 12 ноября сделка по продаже приложения не будет заключена, власти США могут начать ограничивать его работу.
Судья Карл Николс временно отклонил прошение о введении запрета на вступление в силу решения 12 ноября, но удовлетворил просьбу владельцев TikTok ByteDance о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения.
Следовательно, пока TikTok будет доступен для скачивания.
Американский Минюст считает, что временная блокировка решения Белого дома означает нарушение политики о национальной безопасности, так как конфиденциальная и ценная информации о новых пользователях будет доступна ByteDance.