Американский суд заблокировал запрет на скачивание TikTok

Суд столичного округа Калифорния временно заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на скачивание TikTok, подразумевающий его удаление из Apple Inc и Google Alphabet Inc. Он должен был вступить в силу 20 сентября.

Как сообщил Reuters, вступление в силу решения отложили до 23:59 27 сентября сам глава государства, после того как одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Если до 12 ноября сделка по продаже приложения не будет заключена, власти США могут начать ограничивать его работу.

Судья Карл Николс временно отклонил прошение о введении запрета на вступление в силу решения 12 ноября, но удовлетворил просьбу владельцев TikTok ByteDance о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения.

Следовательно, пока TikTok будет доступен для скачивания.

Американский Минюст считает, что временная блокировка решения Белого дома означает нарушение политики о национальной безопасности, так как конфиденциальная и ценная информации о новых пользователях будет доступна ByteDance.