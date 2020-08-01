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    01 августа 2020, 00:06

    Американский суд отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

    Арина Гудилова

    Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, обвиненному в совершении теракта на Бостонском марафоне. Это следует из документа, размещенного на официальном сайте инстанции.
    Американский суд отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

    «Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в судейском решении.

    Судья согласилась с аргументом защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать по делу непредвзятых присяжных. Помимо этого, суд отменил решение предыдущего судьи, который приговорил Царнаева по трем второстепенным пунктам о незаконном хранении оружия. По этим пунктам его оправдают.

    «Первая ошибка (с присяжными — прим. ред.) требует отмены смертельных приговоров Царнаеву, а вторая заставляет отменить обвинительный приговор по трем пунктам», — говорится в документе.

    Царнаева осудили за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Два взрыва прогремели прямо на финишной прямой. Погибли три человека. Еще 280 участников мероприятия пострадали.

    Новости SMI.FM