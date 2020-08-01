Американский суд отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в судейском решении.

Судья согласилась с аргументом защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать по делу непредвзятых присяжных. Помимо этого, суд отменил решение предыдущего судьи, который приговорил Царнаева по трем второстепенным пунктам о незаконном хранении оружия. По этим пунктам его оправдают.

«Первая ошибка (с присяжными — прим. ред.) требует отмены смертельных приговоров Царнаеву, а вторая заставляет отменить обвинительный приговор по трем пунктам», — говорится в документе.

Царнаева осудили за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Два взрыва прогремели прямо на финишной прямой. Погибли три человека. Еще 280 участников мероприятия пострадали.