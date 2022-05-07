Американский суд отклонил иск Трампа к Twitter

Иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter отклонил суд в американском штате Калифорния. Политик требовал восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление федерального суда по северному округу штата.

«Исправленный иск отклонен», — говорится в постановлении.

Помимо восстановление аккаунта, Трамп и еще три примкнувших к нему истца требовали признать неконституционным иммунитет Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.

Twitter подверг блокировке аккаунт Дональда Трампа 8 января 2021 года, через два дня после попытки штурма Капитолия сторонниками политика. Протестующие пытались сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы Джо Байдена. Соцсеть объяснила блокировку «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не намерен возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки соцсети предпринимателем Илоном Маском.