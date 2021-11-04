Суд в США в четверг, 4 ноября, освободил из-под стражи россиянина Игоря Данченко, который был задержан за дачу ложных показаний ФБР. Сообщается, что Данченко выпустили с некоторыми ограничительными условиями.

Теперь Игорь Данченко обязан в течение суток сдать свой паспорт. Пока он все еще остается под стражей до тех пор, пока на него не наденут специальный электронный браслет для слежения. При этом за него назначили залог в размере 100 тысяч долларов.

Аналитику Игорю Данченко ранее предъявили обвинения по пяти пунктам дачи ложных показаний ФБР. По версии следствия, начиная с июня по ноябрь 2017 года он пять раз давал неверные данные по поводу источников информации, которую он предоставлял одной из британских фирм.

Власти США арестовали Данченко в рамках расследования возможных связей между экс-президентом США Дональдом Трампом и Россией. Как сообщило «РИА Новости», Минюст признал: слежка за предвыборным штабом Трампа велась именно на основе ложных показаний Данченко.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что результаты расследования спецпрокурора США Джона Дарема официально подтвердили: никакой связи между его президентской компанией и якобы российскими банками не было изначально. Трамп считает, что все это выдумала лично кандидат в главы государства Хиллари Клинтон вместе со своими сторонниками-демократами.