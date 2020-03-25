Американский суд не разрешил Telegram передавать цифровые токены покупателям

Американцы не смогут получить цифровые токены Telegram. Передавать их запретил суд Нью-Йорка. Всего в 2018 году Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали 2,9 миллиарда токенов.

Иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. в октябре 2019 года подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, напомнил ТАСС. Регулятор усомнился в законности размещения токенов Gram.

Кибервалюту купил 171 покупатель по всему миру. Только в США 39 американцев приобрели свыше миллиарда токенов. Выручка компании якобы составила 1,7 миллиарда долларов, из них 424,5 миллиона — «на рынке США».

В суде сочли уместным временно запретить передачу токенов Gam покупателям, купивших их в 2018 году по итогам ICO. В документах федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк указано, что подобное решение «позволит предотвратить завершение этой незаконной операции».

Запрет на продажу Telegram цифровых токенов продлили на неопределенный срок в феврале. Представляющий интересы компании адвокат заметил, что у нее есть обязательства перед приобретшими Gam лицами. Их нужно было выполнить до 30 апреля.