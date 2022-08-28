Американский стример решил «сбросить бомбу» на Россию, но перепутал ее с США

Пользователи Сети высмеяли американского стримера за незнание географии. Молодой человек решил сбросить «ядерную бомбу» в компьютерной игре на Россию, но все перепутал и атаковал США.

Видеозапись быстро стала вирусной и разлетелась по интернету.

«Какую страну „бахнуть“? Вы хотите Россию? Где Россия?» — заявил во время эфира молодой человек. Он начал искать страну на карте, но остановился почему-то на США.

«Прощай, Россия! Какая страна следующая?» — воскликнул стример, отправив виртуальные бомбы по территории США и Мексики. На этом прямой эфир оборвался.

Блогер из США Виктор Ли, известный под псевдонимом Riceman, решил выяснить, хороши ли американцы разбираются в географии. Он подходил к соотечественникам с картой мира и спрашивал, где находятся Россия и Украина, сообщил «Царьград». Результаты опроса его не порадовали. Большинство из опрошенных затруднились ответить, «размещая» Россию в Канаде и даже на Соломоновых островах.

В начале августа в терминологии запутался президент США Джо Байден. Во время выступления он пообещал «остановить рост экономики Штатов».