Мир 05 мая 2023, 19:27 Американский спортсмен назвал США военным агрессором Американская биатлонистка Клэр Иган признала США агрессором во многих военных конфликтах РИА «Новости»

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США были вовлечены и участвуют сейчас во многих военных конфликтах, а также выступали в роли агрессора. Такое заявление в интервью изданию «Спорт-экспресс» сделала американская биатлонистка Клэр Иган.

Журналист поинтересовался у Иган, что она думает об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Он напомнил, что США, как и другие страны, часто участвовали в подобных украинскому конфликтах, но их спортсменов не отстраняли.

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«Конечно, будучи американкой, я понимаю, что моя страна была вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором. <…> Но не думаю, что можно сравнивать нынешнюю ситуацию с другими конфликтами», — ответила биатлонистка.

Ранее МОК предложил допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но они должны соответствовать ряду критериев: не поддерживать спецоперацию, не быть связанными с органами безопасности или вооруженными силами страны. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России назвала эти критерии чрезмерными, необоснованными и дискриминационными.