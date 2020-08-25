Американский спикер назвал Трампа «внутренним врагом»
Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп и вся Республиканская партия — враги страны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.
Она высказала такое мнение после критики голосования по почте республиканцами. Этот способ собираются использовать на следующих выборах.
«К сожалению, внутренние враги нашей системы голосования и нашей Конституции находятся прямо на Пенсильвания-авеню 1600 (адрес Белого дома. — примечание редакции)», — высказалась Пелоси.