Американский спикер назвал Трампа «внутренним врагом»

Она высказала такое мнение после критики голосования по почте республиканцами. Этот способ собираются использовать на следующих выборах.

«К сожалению, внутренние враги нашей системы голосования и нашей Конституции находятся прямо на Пенсильвания-авеню 1600 (адрес Белого дома. — примечание редакции)», — высказалась Пелоси.