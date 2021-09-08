Американский спецпосланник по Ирану приедет в Москву

Спецпосланник Соединенных Штатов по Ирану Роберт Мэлли отправится в Москву и Париж 7–10 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Госдеп США.

RТ отметил, что Мэлли приедет в Россию и Францию, чтобы провести консультации по вопросам, которые связаны с возвращением США и Ирана к к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также в ходе переговоров планируется обговорить необходимость достижения и реализации соглашения о взаимном возвращении к соблюдению СВПД.