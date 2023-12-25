Мир 25 декабря 2023, 06:51 Американский стратег спрогнозировал заморозку конфликта на Украине CNN: военный эксперт Шмидт предупредил о заморозке украинского конфликта Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Конфликт на Украине приостановят, а через несколько лет разрешат путем переговоров. Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт дал такой прогноз телеканалу CNN.

Специалист не исключил вариант, при котором Россия одержит абсолютную победу, как и обратный — триумф Украины и возвращение Крыма в ее состав. Третьим и наиболее вероятным сценарием развития событий Мэттью Шмидт назвал политическое урегулирование.

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«Боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое разрешение», — сказал он.

Украинцы, по словам американского специалиста, поддержали идею продолжать сражаться. Мэттью Шмидт заявил, что из-за этого президенту Владимиру Зеленскому тяжело решиться на переговоры. По мнению профессора, Украина сможет достичь победы в двух случаях — если США и Евросоюз предоставят более совершенные вооружения или благодаря приостановке боевых действий с сохранением претензий на перешедшие России территории.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Европа пострадает в случае победы России на Украине. По его мнению, военная помощь киевскому режиму входит в национальные интересы стран Запада.