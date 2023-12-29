Мир 29 декабря 2023, 03:34 Американский социолог рассказал о новом враге Байдена Социолог Янг: молодые жители США совершат сдвиг во внешней политике страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

В США может случиться отклонение от внешнеполитического курса, потому что большая часть молодых жителей страны не поддерживает действия главы Штатов Джо Байдена на Украине. Об этом заявил руководитель отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг в материале для Hill.

Он отметил, что только 37% молодого населения Америки поддерживают политику Байдена по вопросу помощи Украине. Остальные же считают нежелательным вмешательство США в конфликт.

Реклама

«Молодые американцы хотят иной внешней политики. Это потенциально предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права», — заявил он.

Ранее бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что Байден подписал Украине смертный приговор и использовал ее население как пушечное мясо для реализации своих амбиций. Она отметила, что российская сторона не позволит Североатлантическому альянсу поглотить Украину.