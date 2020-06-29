Американский штат может сменить флаг из-за расизма

Палата представителей и сенат законодательного собрания Миссисипи проголосовали за проект закона о замене флага штата. На такой шаг жители региона готовы пойти, чтобы избавиться от символики Конфедерации.

Как сообщил портал Mississippi Today, новый проект флага будет разрабатывать специальная комиссия. С ней определятся к сентябрю. А в ноябре жители штата должны будут выразить свое мнение по поводу предложенного варианта. До этого момента Миссисипи останется без официального флага.

Обсуждения о его смене начались после прокатившихся по стране протестов против расизма. Дело в том, что на полотнище штата находится символика конфедератов. Это на данный момент единственный подобный случай в США. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов одобрить проект по смене флага.

Разговоры о расовой дискриминации возобновились в Соединенных Штатах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания. В ходе беспорядков люди снесли несколько памятников южанам, которые воевали в Гражданской войне.

Во время конфликта Севера и Юга в 1861–1865 годах из-за рабства часть штатов заявила о выходе из США. Южане организовали Конфедеративные штаты Америки (КША) и боролись за сохранение рабовладельческого строя. В итоге выиграл Север, и страна восстановила свои границы. Кроме того, рабы получили свободу. Несмотря на это, во многих штатах до 1960-х годов сохранялась расовая дискриминация.

Ранее стало известно, что в культовом мультсериале «Симпсоны» темнокожих персонажей будут озвучивать исключительно афроамериканцы.