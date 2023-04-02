Мир 02 апреля 2023, 12:51 Американский сенатор заявил о «тысячелетней войне» с Китаем Американский сенатор Круз: Китай ведет тысячелетнюю войну против США РИА «Новости»

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Китай ведет против США «тысячелетнюю войну», заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз в эфире Fox Business. Похоже, он забыл о том, что Соединенные Штаты как государство появились лишь 247 лет назад.

По мнению сенатора, КНР хочет «экономического, военного и глобального доминирования».

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«Китай систематически ведет эту войну», — подчеркнул Круз.

Он заподозрил президента США Джо Байдена в том, что он работает в интересах «врагов Америки», в том числе Китая. Политика Байдена привела к экономической нестабильности в стране, заметил Тед Круз.

Ранее японские СМИ написали о том, что США подталкивают страны G7 к «совместным действиям против Китая» в случае, если он прибегнет к «экономическому принуждению» против партнеров группы.

По данным издания Nikkei Asia, американское правительство выясняет, готовы ли партнеры США ввести санкции против Китая, если он будет помогать России, но пока никаких соглашений на этот счет не достигло.