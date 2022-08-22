Американский сенатор выступил против продажи Турции истребителей F-16

Глава комитета сената США по внешним отношениям Роберт Менендес заявил, что Турция должна доказать приверженность Североатлантическому Альянсу, отказавшись от приобретения российских комплексов С-400. Об этом написала «Политика Сегодня».

«Я искренне надеюсь, что Турция изменит курс и выполнит свои обязательства по отношению к НАТО <…> До тех пор я не могу поддержать продажу или передачу Турции американских истребителей F-16», — обозначил Менендес.

При этом он обвинил турецкие власти в нарушении воздушного пространства Греции, а также в затягивании процесса вступления Швеции и Финляндии в состав военного блока.