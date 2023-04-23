Мир 23 апреля 2023, 23:47 Американский сенатор выступил против «безудержной» помощи Украине Сенатор США Рэнд призвал прекратить «безудержно» помогать Украине без плана урегулирования РИА «Новости»

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Сенатор от Республиканской партии Пол Рэнд призвал перестать «безудержно» помогать Украине, не имея при этом четкой дипломатической стратегии. Об этом американский политик написал в Twitter.

«И мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией», — заявил сенатор.

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Рэнд уверен, что американская политика должна быть направлена на скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Так сенатор отреагировал на публикацию коллеги, который завил, что США не являются частью конфликта.

О необходимости разработать стратегию взаимодействия с Россией написал старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман. Он назвал РФ большой и важной страной, напомнив ее имперскую 300-летнюю историю и огромные размеры с 11 часовыми поясами. Советник заявил, что настоящее государственное управление требует «проницательного взгляда на долгосрочную и краткосрочную политику».