Мир 18 февраля 2023, 00:49 Американский сенатор ушел от ответа на вопрос об ускоренном принятии Украины в НАТО Конгрессмен Макконнелл ушел от ответа на вопрос об ускоренном принятии Украины в НАТО РИА «Новости»

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Вопрос о возможности ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО выходит за рамки нынешнего украинского конфликта и безопасности в Европе. Такого мнения придерживается американский сенатор, бывший лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл. Его слова привел ТАСС.

В рамках круглого стола на полях Мюнхенской конференции по безопасности Макконнелл отметил, что задача заключается в том, чтобы закончить военные действия.

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«Есть последствия, выходящие за рамки нынешнего конфликта, большие последствия в Азии», — сказал конгрессмен, отвечая на вопрос о перспективах ускоренного вступления Украины в НАТО.

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По мнению Макконнелла, ставки в этом вопросе выходят даже за пределы Европы. Конгрессмен также причислил к самым большим угрозам Россию и Китай. Он заявил о необходимости более активного реагирования Североатлантического альянса на якобы возникающие в этой связи вызовы.