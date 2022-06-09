Американский сенатор сравнил цены на кокаин и бензин в штате Луизиана

В американском штате Луизиана бензин настолько дорогой, что выгоднее закупаться кокаином, заявил сенатор Джон Кеннеди.

В эфире телеканала Fox республиканец раскритиковал главы Белого дома Джо Байдена за неспособность справиться с растущими ценами на топливо. Практически каждый день они бьют исторические максимумы.

«В моем штате цена бензина так высока, что будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду», — сравнил Кеннеди. Его процитировало РИА «Новости».

Луизиана — это центр нефтеперерабатывающей промышленности США. Бензин в этом штате является одним из самых дешевых по стране. Сейчас его розничная цена составляет 4,495 доллара за галлон (3,785 литра), при этом в среднем по стране стоимость топлива равняется 4,955 доллара.

Представители автомобильной ассоциации США сообщили, что на утро 4 июня средняя стоимость галлона бензина марки Regular (в России он соответствует бензину АИ-92) достигла 4,819 доллара. При этом на первой неделе после инаугурации Байдена стоимость галлона бензина равнялась 2,39 доллара.