Американский сенатор спустил на чизкейки полмиллиона

Американский сенатор-демократ Чак Шумер пожалел, что потратил более 8,6 тысячи долларов на чизкейки за последние семь лет. Это больше 560 тысяч рублей.

Как выяснила CNN, компания Friends of Schumer («Друзья Шумера») с 2009 по 2016 годы выплачивала ресторану Junior’s Cheesecake в Нью-Йорке по 46-516 долларов. В итоге они заплатили больше 8,6 тысячи долларов.

Шумер заявил, что потратил эту сумму на вкуснейшие чизкейки. Он ел их сам, а также дарил своим знакомым. По словам сенатора, он посещал этот ресторан еще в детстве, тогда и полюбил эти пирожные.

«Мне нравятся чизкейки Junior’s. Это лучшие чизкейки в мире», — сказал Шумер.

Шумер заявил, что раскаивается в этой слабости. В его аппарате добавили, что сенатору нравятся все вкусы чизкейков в этом ресторане, но обычный позволяет действительно оценить рецепт шефа ресторана. Там также сказали, что Шумер не тратил деньги налогоплательщиков на чизкейки.

Junior’s Cheesecake в Нью-Йорке был основан в 1950 году. Его лозунг — «Самый сказочный чизкейк в мире».