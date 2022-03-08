Американский сенатор спрогнозировал глобальный энергокризис из-за санкций против России

Если администрация США запретит закупки нефти в России, велика вероятность глобального энергетического кризиса. Такое мнение высказал в интервью телекомпании CNN американский сенатор Крис Кунс.

«Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом… Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители», — заявил сенатор.

Он также не исключил, что Россия сама может пойти на ограничение поставок с целью оказания давления на Запад. Кунс призвал в этой связи заняться поиском альтернативных источников сырья, в том числе в Венесуэле и в Иране. Однако в первую очередь он предложил обратить внимание на Канаду.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении запрета на ввоз российской нефти, природного газа и угля. Глава американского государства признал, что такое решение приведет к росту цен на топливо, но Вашингтон идет на этот шаг в качестве ответа на спецоперацию на Украине.

Он также отметил, что понимает отказ стран ЕС присоединиться к данному запрету, однако подчеркнул, что если те все же согласятся последовать за США, то получат поддержку и помощь Вашингтона в снятии энергозависимости от РФ.