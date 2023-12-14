Мир 14 декабря 2023, 09:56 Американский сенатор сообщил о приближении к соглашению по помощи Украине Сенатор Мерфи заявил о приближении к соглашению по помощи Украине Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency/globallookpress

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Переговоры демократов и республиканцев в американском конгрессе по вопросу границы с Мексикой близки к успешному завершению. Если решение примут, Украине могут выделить военную помощь. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, его процитировала газета Politico.

Он отметил, что окончательного решения по вопросу еще не достигли. Однако представители конгресса продолжают идти «в правильном направлении», подчеркнул сенатор.

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«Сегодня мы ближе, чем были вчера, и нам следует закончить это до того, как мы уйдем. По-прежнему нет причин, по которым мы не можем закончить это к концу года. И мы должны это сделать», — сказал Мерфи.

Он также рассказал, что провел встречи с высокопоставленными чиновниками из Белого дома. По его словам, все стороны показывают готовность идти на компромиссы.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил США. Однако его визит в американский конгресс не повлиял на спор между республиканцами и демократами о запросе президента Джо Байдена на помощь республике, заявили журналисты издания Punchbowl.