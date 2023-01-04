Мир 04 января 2023, 12:12 Американский сенатор сделал неожиданное признание о положении США Сенатор Рубио: США подошли к краю пропасти из-за некомпетентности элит Википедия

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Годы правления некомпетентных элит в США привели страну на край пропасти. Такое признание в статье для издания The American Conservative сделал представитель Республиканской партии, сенатор Марко Рубио.

«Америка находится у края пропасти из-за некомпетентности элит и десятков лет упадка. Они проигнорировали всеобщее благо, маргинализировали веру, разрушили институты и опустошили сообщества», — написал он.

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По мнению политика, у США слишком длинный список слабых мест. Для спасения страны необходимо «поставить на место» бизнесменов с Уолл-Стрит и сбалансировать национальную экономику.

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«Нужно восстановить положение американской рабочей силы и возродить основные производственные отрасли», — добавил Рубио.

Главным политическим противником для США является Китай, заметил сенатор. Также он призвал европейские страны взять на себя ответственность за дела в регионе, а не отдавать управление в руки американских советников, написал RT.