    26 мая 2020, 18:45

    Американский сенатор раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

    Дарья Морозова

    Член комитета сената по иностранным делам Бен Кардин назвал безрассудным решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил RT.

    По его словам, «выход США из Договора по открытому небу — очередной пример того, как администрация Трампа безрассудно в одностороннем порядке покидает многосторонние соглашения, по-видимому, мало заботясь о последствиях».

    «Хотя эти договоры несовершенны, они дают нам возможность следить за намерениями России, а кроме того, что не менее важно, предоставляют подобную возможность и нашим союзникам», — считает сенатор.