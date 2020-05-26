Американский сенатор раскритиковал выход США из Договора по открытому небу

По его словам, «выход США из Договора по открытому небу — очередной пример того, как администрация Трампа безрассудно в одностороннем порядке покидает многосторонние соглашения, по-видимому, мало заботясь о последствиях».

«Хотя эти договоры несовершенны, они дают нам возможность следить за намерениями России, а кроме того, что не менее важно, предоставляют подобную возможность и нашим союзникам», — считает сенатор.