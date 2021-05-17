Американский сенатор призвал создать законопроект, который будет реагировать на «вызовы» Китая

Сенатор-республиканец из США Марко Рубио обратился к коллегам с инициативой о разработке законопроекта, который будет отвечать на «вызовы» со стороны КНР. Об этом рассказал RT.

Американец уверил, что та международная ситуация, в которой оказались Вашингтон и Пекин на сегодняшний день, должна регулироваться с помощью основательных законодательных инициатив. Рубио посчитал, что необходима работа по шести направлениям.

Среди них Сенатор назвал увеличение внутренних инвестиций, противодействие «военной агрессии Китая» и восстановлении справедливой торговли, что, по его словам, можно сделать путем внесения поправок в действующее международное и локальное законодательство.

Также необходимо сосредоточить свое внимание на защите медицинской отрасли в США и обеспечивать надежность рынков капитала. Рубио дополнил, что Китай якобы пользуется ими «для финансирования своих вооруженных сил и компаний»,