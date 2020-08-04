Американский сенатор призвал не допустить окончания строительства СП-2

Американский сенатор Тед Круз обратился к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой «однозначно подтвердить» намерение администрации президента страны Дональда Трампа ввести ограничения, чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».

«Как вам известно, русские активно продвигают дезинформацию, будто те, кто участвует в работе над данным трубопроводом, с санкциями не столкнутся. Русские продвигали дезинформацию, будто предложенные мною ранее законодательные меры, поддержанные в обеих партиях, приняты не будут», — процитировал Круза сайт RT.

По его словам, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций»? Штаты в настоящий момент имеют все права четко обозначить, кто участвует в строительстве трубопровода. Как подчеркнул сенатор, последствия появления СП-2 станут «катастрофическими».

Вместе с тем политик отметил, что, если проект успешно завершат, экономические интересы и национальная безопасность США и Европы окажутся в опасности.