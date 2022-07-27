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    27 июля 2022, 12:18

    Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

    Сенатор Рубио предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

    Анастасия Ектова

    Санкции за перевозку нефти и СПГ из РФ в Китай предложил ввести сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио. Он подготовил законопроект, сообщил Bloomberg.

    Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

    «Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России — ред.) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — процитировало его РИА «Новости».

    По словам Рубио, Китай закупает нефть у России и таким образом поддерживает проведение спецоперации на Украине. Его поддержал член Сената от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от Флориды Рик Скотт.