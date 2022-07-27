Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

Санкции за перевозку нефти и СПГ из РФ в Китай предложил ввести сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио. Он подготовил законопроект, сообщил Bloomberg.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России — ред.) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — процитировало его РИА «Новости».

По словам Рубио, Китай закупает нефть у России и таким образом поддерживает проведение спецоперации на Украине. Его поддержал член Сената от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от Флориды Рик Скотт.