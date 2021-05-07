Американский сенатор поучаствовал в обсуждении наказания за невнимательное вождение, находясь за рулем

Сенатор из штата Огайо Эндрю Бреннер принял участие в обсуждении законопроекта об ужесточении наказания за невнимательное вождение, сидя за рулем автомобиля во время конференции в Zооm. Законодатель поставил на фон картинку со своим кабинетом, но его выдал ремень, сообщило издание Columbus Dispatch.

Сенатор подключился к конференции, когда сидел в припаркованном авто. Вскоре он поставил виртуальный фон, чтобы остальным казалось, будто он находится у себя в домашнем кабинете.

Когда началось обсуждение, сенатор уже был в пути. Он был пристегнут ремнем безопасности, а в кадре мелькали здания, которые он проезжал. Остальные участники конференции не сделали ему никаких замечаний, несмотря на то, что темой обсуждения был как раз законопроект, предполагающий запрет на использование приложений и съемку видео за рулем.

Бреннер позже объяснил, что на самом деле внимательно следил за дорогой и слушал конференцию. Он рассказал, что у него было несколько встреч в тот день, а на видео не обращал внимание, потому что для него это как обычный телефонный звонок.

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