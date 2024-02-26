Мир 26 февраля 2024, 17:48 Американский сенатор попал под следствие из-за частых поездок на Украину NYT: против сенатора конгресса США начали расследование из-за визитов в Киев РИА «Новости»

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Американский сенатор Кайл Паркер попал под следствие из-за несогласованной помощи украинским властям и частых неофициальных визитов на Украину. Об этом сообщила газета The New York Times.

Паркер занимает должность старшего советника в комиссии США по сотрудничеству и безопасности в Европе. По предварительным данным, он передал ВСУ оборудование для снайперов на 30 тысяч долларов, что сделало его незарегистрированным иностранным агентом.

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В конфиденциальном докладе также говорится, что в период поездок в зону боевых действий Паркер носил знаки различия и камуфляжную форму ВСУ. Комиссия сделала вывод, что сенатор мог попасть под влияние зарубежной разведки.

Возглавляющий комиссию член палаты представителей Джо Уилсон рекомендовал уволить Паркера, однако он останется в составе органа до завершения расследования. При этом сам сенатор отметил, что не планирует оставлять должность.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что связи первых лиц Украины с американскими кураторами доказывают несуверенность страны.