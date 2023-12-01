Мир 01 декабря 2023, 02:58 Американский сенатор оценил возможности Украины вернуть Крым Американский сенатор Пол: Украина уже не получит Крым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крым уже не вернется в состав Украины. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dvie.

«Физически я просто не вижу способа, которым они когда-либо смогут вытеснить русских <…> с Донбасса, и я не вижу способа вернуть Крым», — заявил он.

Реклама

По словам Пола, единственной возможностью вывести российские войска с крымского полуострова были мирные переговоры в 2022 году. Он выразил уверенность, что Украине надо было соглашаться на нейтральный статус.

Пол напомнил, что даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал на тупиковую ситуацию ВСУ. Люди стали призывать к скорейшему урегулированию конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украина начала переходить в оборону. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о строительстве фортификационных сооружений на границе. Чиновник отметил, что ни о каком контрнаступлении и речи не идет.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.