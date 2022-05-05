Американский сенатор назвал США главным распространителем дезинформации

Американское правительство уличили в распространении дезинформации. В мировой истории ему отвели за подобную деятельность главную роль. Об этом заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол, слова которого привело РИА «Новости».

Пол на слушаниях в сенате критически оценил политику США и работу министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса.

«Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США», — подчеркнул политик.

Майоркаса он упрекнул в том, что чиновник не сумел озвучить само определение дезинформации. Сенатор напомнил о нескольких шагах американского правительства, которые счел ярким примером мистификаций. Среди них Пол упомянул позицию администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке.

«Подумайте обо всех несогласиях, которые были у нас в стране за последние 50 лет. Мы разрешили их спорами, без участия государственных арбитров», — заметил сенатор.

Обращаясь к Майоркасу, он заметил, что не стоит считать американцев глупыми: они и без представителей власти могут разобраться в том, «что есть правда».