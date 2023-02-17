Мир 17 февраля 2023, 17:10 Американский сенатор назвал победу над Россией важнейшей задачей в мире Сенатор США Макконнелл назвал победу над Россией самой важной задачей в мире РИА «Новости»

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Победа Украины над Россией на поле боя является самой важной задачей в мире. С таким заявлением выступил американский сенатор, лидер Республиканской партии Митч Макконнелл, сообщил телеканал Fox News.

«В настоящий момент самым важным для всех является разгром России. Я хочу донести эту мысль до всех, кто меня слышит», — заявил он.

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Макконнелл отметил, что победа украинских военных позволит США сохранить миллиарды долларов.

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«Однако наша партия недовольна действиями президента Джо Байдена, который поставляет ВСУ слишком мало оружия. Эти поставки необходимо серьезно увеличить», — добавил сенатор.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о прямой заинтересованности американских властей в украинском конфликте.

Она отметила, что США обучают украинских военных, участвуют в планировании операций на фронте и подстрекают ВСУ к атакам на российскую инфраструктуру.