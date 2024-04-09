Мир 09 апреля 2024, 08:27 Американский сенатор назвал безумием идею пригласить Украину в НАТО Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО спровоцирует войну России и США РИА «Новости»

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Вступление Украины в Североатлантический альянс спровоцирует прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной сети X (бывший Twitter).

На прошлой неделе на саммите НАТО в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы пообещал, что республика все равно вступит в блок. По его словам, летнюю встречу Североатлантического альянса в Вашингтоне посвятят «возведению моста» для членства Украины.

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«Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО, приглашать ее во время конфликта — это все равно что приглашать на войну нашу страну», — высказался сенатор.

Вэнс обратился к своим подписчикам. Он спросил, хотят ли они видеть американских солдат, сражающихся с Россией. Если нет, то США, по его словам, должны отбросить идею вступления Украины в НАТО.

Посол Анатолий Антонов назвал членство республики в блоке неприемлемым. Он напомнил, что вступление Украины в НАТО — угроза национальной безопасности России.