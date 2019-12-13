  • Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

    13 декабря 2019, 01:11

    Александра Каширина

    В четверг 12 декабря Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Об этом сообщил телеканал C-Span.
    Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

    Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун прокомментировал решение парламента, заявив, это безответственный шаг, который нанесет долговременный ущерб турецко-американским отношениям.

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    Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о геноциде армян.

    Как сообщалось ранее, во вторник, 29 октября, палата представителей Конгресса США приняла решение признать геноцид армян в Османской империи. Это было сделано на фоне резкого ухудшения отношений США с Турцией из-за военной операции последней в Сирии.

    Впоследствии президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон подчеркнул, что данное событие бросает тень на турецко-американские отношения.