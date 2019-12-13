Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун прокомментировал решение парламента, заявив, это безответственный шаг, который нанесет долговременный ущерб турецко-американским отношениям.
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Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о геноциде армян.
Как сообщалось ранее, во вторник, 29 октября, палата представителей Конгресса США приняла решение признать геноцид армян в Османской империи. Это было сделано на фоне резкого ухудшения отношений США с Турцией из-за военной операции последней в Сирии.
Впоследствии президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон подчеркнул, что данное событие бросает тень на турецко-американские отношения.