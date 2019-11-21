В американском сенате заявили, что знают, как остановить «Северный поток — 2». В частности республиканец Тед Круз считает, что санкции США способны на год и более задержать введение в эксплуатацию газопровода. Свою речь он выложил на собственном Youtube-канале.

Сенатор уверен, что трубопровод принесет миллиарды долларов для «подпитки российской агрессии», кроме того он нанесет ущерб странам Евросоюза.

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«В то же время он навредит всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии, более подверженной экономическому сдерживанию, более подверженной экономическому шантажу», — выразил свою мысль законодатель.

Круз уверен, что «всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа будет получать энергию из источников, которые не станут использовать ее как способ шантажа», предполагая, конечно, США.

По его словам, если ЕС станет покупать газ у американцев, это поможет создать новые рабочие места в Соединенных Штатах. Чтобы вынудить Европу отказаться от российского газа, сенатор предложил принять законопроект о санкциях. Они будут введены против компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода.

У самой России, заявил Тед Круз, «нет технологий для прокладки трубопровода по дну моря». Поэтому, как минимум, американцам удастся приостановить «Северный поток — 2» на год.