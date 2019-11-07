Американский самолет выронил ракету во время тренировки в Японии

Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в Японии выронил учебную ракету. Снаряд нашли среди частных домов, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил телеканал NHK, полет выполнялся в префектуре Аомори вечером 6 ноября. Учебная ракета выпала вне установленной зоны проведения учебных полетов.

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Информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Американские военные сразу же приступили к поискам снаряда, ракету нашли в частном секторе в деревне Роккашо за пределами полигона. Они также должны расследовать причины, по которым ракета выпала из самолета. Минобороны Японии потребовало в оперативном режиме предоставлять всю информацию по этому делу.

«Во время тренировки F-16 в Мисаве было выпущено устройство в пяти километрах от полигона Драугон поздно вечером в среду. Причина инцидента все еще устанавливается», — написало командование сил США в Японии в Twitter.

Полигон «Мисава» — американский учебный центр в Японии. Это единственный полигон, где могут отрабатывать стрельбу и бомбардировку с неба на землю.