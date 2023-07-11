Мир 11 июля 2023, 12:29 Американский самолет «Судного дня» прилетел в Вильнюс к саммиту НАТО Flightradar24: самолет «Судного дня» США приземлился в Вильнюсе, где пройдет саммит НАТО Публичное достояние

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Американский Boeing 747-E4B, называемый самолетом «Судного дня», приземлился в Вильнюсе перед началом саммита Североатлантического альянса. Об это сообщили «Известия» со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.

Согласно информации сервиса, борт вылетел из города Кэмп-Спрингс, где находится военная авиабаза Эндрюс. Во вторник рано утром самолет сел в столице Литвы.

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Boeing E-4B принадлежит Военно-морским силам США. Он выполняет функцию мобильного резервного командного пункта на случай начала ядерной войны, а также используется при разрушении или повреждении наземных структур управления.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. На нем соберутся лидеры всех стран — участниц блока, включая американского президента Джо Байдена. Также на мероприятие должен приехать украинский лидер Владимир Зеленский.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в преддверии саммита НАТО ситуация в противостоянии альянса и России скатывается к самому неблагоприятному исходу. По его словам, принимаемые Западом меры создают все преграды на пути прекращения «острейшего военно-политического кризиса».