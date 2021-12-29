Американский самолет-разведчик впервые совершил полет над Восточной Украиной

Американский разведывательный самолет впервые совершил полет над территорией Восточной Украины. Такую информацию опубликовала на своей странице в Twitter журналистка CNN Барбара Старр со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

«Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины», — написала она. По предварительным данным, это был самолет E-8C J-STAR который собирал информацию о ситуации на земле. Разведчик совершал полет с разрешения властей Украины и не пересекал границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее американский самолет-разведчик был замечен неподалеку от границы России и Украины. Судя по тому, как он перемещался, взлет был произведен с американской воздушной базы Рамштайн, потом он пересек европейское воздушное пространство, совершил перелет над территорией Центральной Украины и отправился на некое задание к югу от Харькова.

В тот же день в небе неподалеку от границ Донбасса заметили самолет-разведчик ВВС США RC-135W. Этот типа разведывательных самолетов уже неоднократно замечали в юго-восточной части Украины и Черноморском регионе.