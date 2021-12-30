Американский самолет-разведчик впервые пролетел над территорией восточной Украины

Самолет-разведчик E-8C JSTARS ВВС США впервые пролетел над территорией восточной Украины. По словам представителя Европейского командования ВС США Расса Вулфкиела, самолет занимался сбором разведывательных данных, написал CNN.

О том, что именно это за данные, представитель командования не уточняет. Полет американского самолета осуществлялся с разрешения властей Украины, сообщил RT.

Американские самолеты не пересекают границы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Однако датчики самолетов могут собирать информацию о передвижениях военных по земле, потенциально по обе стороны границы, без захода в спорные районы или в воздушное пространство России.