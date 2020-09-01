Американский самолет-разведчик разбился в Вирджинии. Экипаж успел спастись

Самолет E-2С Hawkeye ВМС США рухнул в Вирджинии во время тренировочного полета. Погибших и пострадавших нет: члены экипажа успели вовремя выпрыгнуть с парашютами. Причину катастрофы еще предстоит выяснить.

«Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 по Москве), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс, к северо-востоку от Норфолка», — приводит Navy Times слова пресс-секретаря ВМС Атлантики Дженнифер Крэгг.

Она добавила, что всего на борту военного самолета находились четыре человека. Они выпрыгнули из кабины с парашютами и не получили серьезных травм. Информации о причинах крушения пока нет.

E-2С Hawkeye — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он предназначен для предупреждения о самолетах противника и помощи ПВО в прицеливании. Используют эту машину и в качестве командного пункта.