Американский рынок оживился на фоне правительственных мер

Большинство американских экономических индексов 24 марта показали рост в 7-8% на фоне поддержки экономики, обещанной ФРС США. Еще одной причиной оживления биржи стало возможное принятие сенатом стимулирующей программы на два триллиона долларов.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты торгов, рост индексов был отмечен на фоне ожиданий согласования масштабной стимулирующей программы президента США Дональда Трампа, рассчитанной на два триллиона долларов. Экономисты предполагают, что рынок нащупал дно, и ближайшее время стоит ожидать его восстановления.

В случае согласования программы, поддержку получат малый бизнес, и также работники авиационной отрасли.

Накануне сенат США не смог ее согласовать, и министр финансов США Стивен Мнучин обратился к нему с призывом одобрить пакет мер экономической поддержки в кратчайшие сроки.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что США не могут допустить экономического краха компании Boeing и других представителей отрасли.

Предлагаемые им меры на фоне вспышки коронавируса находят одобрение у американцев. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование американского института общественного мнения Gallup, рейтинг поддержки Трампа с начала марта вырос на 5% до 49%. Эксперты считают, что популярность президента растет из-за мер, которые он предпринял для сдерживания распространения вирусной инфекции.