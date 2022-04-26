Американский режиссер сообщил о планах США контролировать Украину
Режиссер Оливер Стоун заявил, что США намерены установить контроль над Украиной
Власти США всегда планировали установить контроль над Украиной. Эта страна всегда была частью антироссийской риторики. Об этом испанскому изданию Diario сообщил американский режиссер Оливер Стоун.
По его словам, в 2014 году именно Штаты спровоцировали конфликт на Украине, осуществив государственный переворот.
«Ровно до этого момента Украина держала нейтралитет, а потом внезапно Россия стала для нее врагом. Для США Украина всегда была частью антироссийского плана», — заявил кинематографист.
Стоун выразил мнение, что американское правительство намерено сменить действующую власть в России и установить определенную цену за поставки энергоносителей.
«Подобная напряженность выгодна всем, производители оружия тоже довольны, так как продают его этим странам», — заключил режиссер.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что во время обсуждения договора по гарантиям о взаимной безопасности США и НАТО не принимали во внимание законные национальные интересы России.