Власти США всегда планировали установить контроль над Украиной. Эта страна всегда была частью антироссийской риторики. Об этом испанскому изданию Diario сообщил американский режиссер Оливер Стоун.

По его словам, в 2014 году именно Штаты спровоцировали конфликт на Украине, осуществив государственный переворот.

«Ровно до этого момента Украина держала нейтралитет, а потом внезапно Россия стала для нее врагом. Для США Украина всегда была частью антироссийского плана», — заявил кинематографист.

Стоун выразил мнение, что американское правительство намерено сменить действующую власть в России и установить определенную цену за поставки энергоносителей.

«Подобная напряженность выгодна всем, производители оружия тоже довольны, так как продают его этим странам», — заключил режиссер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что во время обсуждения договора по гарантиям о взаимной безопасности США и НАТО не принимали во внимание законные национальные интересы России.