Мир 31 июля 2023, 02:02 Американский режиссер Оливер Стоун разоблачил ложь о Путине Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе РИА «Новости»

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Американский режиссер Оливер Стоун, снявший в 2017 году четырехсерийный документальный фильм о президенте Владимире Путине, обвинил западных пропагандистов во лжи. В подкасте Stay Free на YouTube он заявил, что образ российского лидера намеренно искажают, рисуя из него монстра.

«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — сказал режиссер.

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Стоун рассказал, что во время съемок фильма о Путине, он задавал ему много прямых и неудобных вопросов. Однако, в словах главы РФ не было воинственных настроений. Более того, Путин назвал американских политиков «партнерами» и явно был настроен на сотрудничество.

Россий и Китай, которые многие называют сегодня главными врагами США, еще пару лет назад были друзьями и возможными союзниками Штатов, но американские власти упустили эту возможность, заключил Оливер Стоун.

В фильме «Интервью с Путиным» режиссер обсудил с президентом отношения России и США, расширение НАТО и развертывание ПРО в Европе, конфликты в Сирии и на Украине.