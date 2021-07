Американский рэпер Биз Марки умер в возрасте 57 лет

От осложнений, вызванных диабетом, на 58-м году жизни в американском госпитале умер рэпер Biz Markie (Марсель Тео Холл). Всемирная известность пришла к нему в 1989 году. Его песня Just a Friend («Просто друг») вошла в рейтинг топ-40 хитов Америки и хит-парады многих стран, а его альбом The Biz Never Sleeps («Биз никогда не спит») стал золотым.

О смерти музыканта порталу TMZ сообщил представитель семьи музыканта. Музыкант боролся с болезнью больше года. Помимо музыки, Biz Markie занимался продюсированием, работал диджеем и снимался в кино. В частности, в комедии «Люди в черном — 2». Представитель музыканта сказал: «Его творческое наследие навсегда останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой».