Мальчик из США заявил, что в прошлой жизни был женщиной и погиб на пожаре. Нашлись доказательства | 360°

Мир 20 октября 2022, 14:14 Мальчик из США заявил, что в прошлой жизни был женщиной и погиб на пожаре. Нашлись доказательства New York Post: мальчик из США Люк доказал, что в прошлой жизни был женщиной и погиб

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Американский ребенок Люк Рулман с двух лет рассказывал родителям, что в прошлой жизни был женщиной по имени Пэм и погиб на пожаре. Сейчас ребенку пять лет, и его семья обнаруживает все новые доказательства этой невероятной версии, написало издание New York Post.

Мать мальчика, Эрика, рассказала журналистам, что ее сын с раннего возраста то и дело упоминал о некой Пэм, но людей с таким именем в их окружении не было. Периодически он произносил и что-то вроде: «У меня были такие серьги, когда я был девочкой», «Когда я был девочкой, у меня были темные волосы».

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Однажды Люк наконец пояснил, что происходит.

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«Он повернулся ко мне и сказал: „Ну, я был Пэм, но умер и вознесся на небеса“», — сообщила женщина.

Позже ребенок вспоминал, что якобы ехал на поезде в Чикаго, хотя его семья никогда там не бывала и живет в Цинциннати, штат Огайо.

Но родители не воспринимали все это всерьез, пока не выяснили, что женщина по имени Пэм Робинсон, о которой говорит сын, действительно жила в Чикаго и в 30 лет стала одной из 19 жертв пожара в местном отеле в 1993 году.

Семья обратилась в телешоу о паранормальных явлениях. Во время съемок ребенку показали фотографии разных темнокожих женщин, и он безошибочно выбрал именно Пэм. Наконец, удалось установить связь с семьей Робинсон, и тогда выяснилось, что у Люка и погибшей женщины много общего, в том числе любовь к творчеству Стиви Уандера и игре на клавишных инструментах.

В комментариях к материалу New York Post некоторые справедливо усомнились в том, что все это правда. Однако один из пользователей отметил, что его сын заявил, будто его «убили на Второй мировой войне», и предположил, что дети действительно могут помнить о прошлых жизнях.