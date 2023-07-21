21 июля 2023, 17:18
Американский разведывательный БПЛА рухнул на юге Польши
RMF FM: на юге Польши упал американский разведывательный дрон
На юге Польши в окрестностях города Тшебень потерпел крушение американский разведывательный БПЛА. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Дрон, рухнувший рядом с проезжей частью, обнаружил случайный прохожий. Он сообщил экстренным службам о находке «небольшого самолета».
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«Пострадавших не было», — заверили местные спасатели.
Позже выяснилось, что БПЛА использовали военные США во время учений на близлежащем полигоне. В определенный момент операторы беспилотника потеряли контроль, и он исчез. При падении дрона взрыва и пожара не было.
По данным радиостанции, сейчас в стране дислоцированы более 10 тысяч американских солдат.
Неизвестный беспилотник едва не нарушил работу аэропорта в Махачкале. Сотрудники безопасности заметили дрон и передали информацию экстренным службам. Спустя пять минут БПЛА улетел в сторону гор.
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