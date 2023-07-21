Мир 21 июля 2023, 17:18 Американский разведывательный БПЛА рухнул на юге Польши RMF FM: на юге Польши упал американский разведывательный дрон United States Air Force

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На юге Польши в окрестностях города Тшебень потерпел крушение американский разведывательный БПЛА. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Дрон, рухнувший рядом с проезжей частью, обнаружил случайный прохожий. Он сообщил экстренным службам о находке «небольшого самолета».

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«Пострадавших не было», — заверили местные спасатели.

Позже выяснилось, что БПЛА использовали военные США во время учений на близлежащем полигоне. В определенный момент операторы беспилотника потеряли контроль, и он исчез. При падении дрона взрыва и пожара не было.

По данным радиостанции, сейчас в стране дислоцированы более 10 тысяч американских солдат.

Неизвестный беспилотник едва не нарушил работу аэропорта в Махачкале. Сотрудники безопасности заметили дрон и передали информацию экстренным службам. Спустя пять минут БПЛА улетел в сторону гор.