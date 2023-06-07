Мир 07 июня 2023, 02:53 Американский разведывательный беспилотник заметили рядом с Крымом Flightradar зафиксировал полет американского БПЛА у берегов Крыма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полет американского разведывательного беспилотного летательного аппарата зафиксировали над водами Черного моря. Это произошло рядом с полуостровом Крым, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Согласно информации ресурса, скорость американского стратегического разведывательного беспилотника Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 составила 548 километров в час, а высота полета достигала около 16 километров.

Реклама

Накануне в Джанкое сбили беспилотник. Как сообщал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков, после инцидента повредились остекления в нескольких домах частного сектора. Также российские силы ПВО сбили четыре дрона на севере Крыма в ночь на 19 мая.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Соединенные Штаты не против нанесения ВСУ ударов по Крыму, ведь для американских чиновников полуостров является «украинской территорией».