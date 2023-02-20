Мир 20 февраля 2023, 03:51 Американский разведчик высмеял новую просьбу Зеленского к Западу Американского разведчика Риттера насмешила просьба Зеленского к Западу об истребителях Pxhere

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У Украины нет профессиональных пилотов для западных истребителей, поэтому на формирование боевой авиации страны уйдет много лет. Такого мнения придерживается офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

«Видите ли, вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою», — отметил военный.

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Подготовка кадров, по его словам, обычно занимает несколько лет. Он также отметил, что даже самая урезанная программа в США длится порядка шести-восьми месяцев. Риттер напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «через восемь месяцев будет слишком поздно».

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В начале февраля разведчик заявил, что американские власти знают о неизбежности поражения Украины и уже начали подготовку к такому сценарию. Он отметил, что российская сторона находится «в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия».